Erste Fraktionssitzungen bei CDU, SPD und Grünen

Düsseldorf (dpa)

Im Landtag von Nordrhein-Westfalen steht ein großes Stühlerücken an. Insbesondere bei den Grünen ziehen viele neue Gesichter in das Parlament ein. Andere Abgeordnete verlassen den Landtag. Bei den ersten Sitzungen stehen noch keine Richtungsentscheidungen an.

Von dpa