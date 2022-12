Erst knapp die Hälfte der Grundsteuererklärungen abgegeben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rund einen Monat vor Ende der Abgabefrist hat erst knapp die Hälfte der Immobilienbesitzer in Nordrhein-Westfalen die Grundsteuererklärung abgegeben. Bis Ende Dezember (Stand: 27.12.22) seien rund drei Millionen Erklärungen in den NRW-Finanzämtern eingegangen, teilte die Oberfinanzdirektion am Donnerstag mit. Das seien etwa 45 Prozent. Mehr als 90 Prozent der Erklärungen seien digital abgegeben worden. Rund 6,7 Millionen Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen müssen aufgrund der Grundsteuerreform neu bewertet werden.

Von dpa