Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat am Donnerstagmorgen für zahlreiche Zugausfälle und -verspätungen gesorgt. Der Ausstand im Personenverkehr habe um 2.00 Uhr begonnen, bestätigte ein Bahn-Sprecher. Für den Fernverkehr gibt es laut einer Pressemitteilung ein «stabiles Grundangebot von rund einem Viertel».

Für den Regionalverkehr bestehe das Ziel, heute und in den nächsten vier Tagen rund 40 Prozent des regulären Angebots zu fahren. Hier zeichnen sich laut Mitteilung jedoch erneut regional starke Unterschiede ab. Der Streik-Schwerpunkt liegt demnach in Ostdeutschland. Doch auch in Nordrhein-Westfalen ist mit Zugausfällen und -verspätungen zu rechnen, so der Sprecher.

Die Lage im Münsterland

Im Münsterland werden die meisten Strecken von Konkurrenten der Deutschen Bahn befahren. Sie sind vom Lokführerstreik nicht unmittelbar betroffen. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich. So kommt es nach Angaben der Eurobahn bei der Linie RB 89 von Münster über Hamm nach Paderborn zu Zugausfällen.

neu #erbRB89 Münster Zentrum Nord - Warburg | Zugausfälle | von Münster (Westf) Hbf bis Paderborn Hbf | Beeinträchtigung durch Streik | Störung von 07:07 bis vsl. 08:10 Uhr

Viele Ausfälle gibt es hingegen bei den DB Regio-Verbindungen. In ganz NRW fahren nur drei Linien nach Plan, im Münsterland keine. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Aufstellung der Bahn gibt es folgende Einschränkungen:

RE 2 Düsseldorf - Münster - Osnabrück: Zwischen Osnabrück und Münster fahren die Züge planmäßig, zwischen Münster und Düsseldorf fallen sie aus.

RE 42 Mönchengladbach - Essen - Münster: Die Züge zwischen Münster und Mönchengladbach fahren wie gewohnt, die Züge der Kurzstrecke mit Start- bzw. Zielbahnhof Essen fallen aus.

RB 51 Dortmund - Enschede: Die Züge verkehren im 2-Stunden-Takt, der zusätzliche Pendelzug zwischen Dortmund und Lünen entfällt.

RB 63 Münster - Coesfeld: Die Züge fahren stündlich.

RB 64 Münster - Enschede: Die Züge fahren stündlich.

Im Fern­verkehr gilt im Münsterland, was überall gilt: Die Bahn verspricht, dass jeder vierte Zug fährt.

Die Bahnstrecken im Münsterland im Überblick Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen zu allen zwölf Regionalbahn-Linien des Münsterlandes.

Foto: NWL RB 50 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Amelsbüren - Davensberg - Ascheberg - Capelle - Werne an der Lippe - Lünen - Lünen-Preußen - Dortmund-Derne - Dortmund-Kirchderne - Dortmund Hbf

Foto: Theo Heitbaum RE 2 fährt stündlich mit Halt in Osnabrück Hbf - Hasbergen - Natrup-Hagen - Lengerich(Westf) - Kattenvenne - Ostbevern - Westbevern - Münster(Westf)Hbf - Dülmen - Haltern am See - Recklinghausen Hbf - Wanne-Eickel Hbf - Gelsenkirchen Hbf - Essen Hbf - Mülheim(Ruhr)Hbf - Duisburg Hbf - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf Hbf Foto: Ludger Warnke RE 7 fährt stündlich mit Halt in Rheine - Emsdetten - Greven - Münster-Hbf - Münster-Hiltrup - Drensteinfurt - Hamm - . . . - Hagen - . . . - Wuppertal - . . . - Köln Hbf - . . . - Krefeld Hbf Foto: Anna Spliethoff RE 15 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Greven - Emsdetten - Rheine - Salzbergen - Leschede - Lingen (Ems) - Geeste - Meppen - Haren (Ems) - Lathen - Dörpen - Aschendorf - Papenburg (Ems) - Leer (Ostfriesland) - Emden Hbf

Foto: Anna Spliethoff RE 42 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Albachten - Bösensell - Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Sythen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Krefeld - . . . - Mönchengladbach Hbf

Foto: Anna Spliethoff RB 63 fährt stündlich mit Halt in Münster Zentrum Nord - Münster Hbf - Münster-Mecklenbeck - Münster-Roxel - Havixbeck - Billerbeck - Lutum - Coesfeld Schulzentrum - Coesfeld (Westf.) Hbf

Foto: Anna Spliethoff RB 64 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Häger - Altenberge - Nordwalde - Steinfurt-Borghorst - Steinfurt-Grottenkamp - Steinfurt-Burgsteinfurt - Metelen Land - Ochtrup - Gronau - . . . - Enschede Hbf

Foto: Matthias Ahlke RB 65 fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Sprakel - Greven - Reckenfeld - Emsdetten - Rheine-Mesum - Rheine Hbf

Foto: Anna Spliethoff RB 66 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Westbevern - Ostbevern - Kattenvenne - Lengerich - Natrup-Hagen - Hasbergen - Osnabrück Hbf Foto: Anna Spliethoff RB 67 fährt stündlich mit halt in Münster Hbf - Telgte - Warendorf-Einen-Müssingen - Warendorf - Beelen - . . . - Rheda-Wiedenbrück - . . . - Gütersloh - . . . - Bielefeld Hbf

Foto: wn RB 69 fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf.) - Heessen - Ahlen (Westf.) - . . . - Oelde - . . . - Gütersloh - . . . - Bielefeld Hbf

Foto: Anna Spliethoff RB 89 fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf) - . . . - Soest - . . . - Lippstadt - . . . - Paderborn Hbf

Foto: Anna Spliethoff

Am Morgen ist die Lage am Hauptbahnhof in Münster dennoch relativ entspannt. Auf vielen Bahnsteigen herrscht gähnende Leere, auch in der Eingangshalle ist deutlich weniger los als sonst. Überrascht wurde von dem Streik kaum jemand. Diejenigen, die auf den Bahnsteigen warten, wissen genau, welche Züge fahren und welche nicht.

Einer fällt aus, der nächste fährt: Auf der Linie Strecke Münster - Enschede verkehrt die RB 64 während des GDL-Streiks stündlich statt halbstündlich. Foto: Oliver Werner

Neues Angebot an die GDL

Schon seit Mittwochnachmittag bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr. Trotz eines neuen Angebots der Bahn hat die GDL in der Nacht den Arbeitskampf wie geplant auch im Personenverkehr wieder aufgenommen. Es ist das dritte Mal binnen weniger Wochen, dass Hunderttausende Pendler und Bahnreisende von den Arbeitsniederlegungen getroffen werden. Der Streik soll nach dem Willen der GDL bis Dienstagnacht dauern.

Die Lokführergewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Mit dem auf mehr als fünf Tage angesetzten Streik in der laufenden Tarifrunde bei der Bahn will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen. Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit dem neuen Angebot hat sie nun 36 Monate in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro.

Die GDL kündigte mehrere Streik-Kundgebungen für Donnerstag, Freitag und Montag an. Gewerkschaftschef Claus Weselsky plant demnach Auftritte in Leipzig, Nürnberg, Magdeburg und Berlin.