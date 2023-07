Ermittlungen nach Brand mit Verletzten in Pflege-Einrichtung

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Die Ermittlungen nach dem Brand in einer psychiatrischen Klinik in Lüdenscheid sind am Montag fortgesetzt worden. Am Sonntag waren bei dem Brand elf Menschen verletzt worden, sieben kamen ins Krankenhaus. Die Spurensicherungen sei bereits vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Montag. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bisher liegen laut Sprecher noch keine Erkenntnisse vor, wodurch das Feuer in der Pflege- und Betreuungseinrichtung ausgelöst worden war.

Von dpa