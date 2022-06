Ermittlungen gegen Polizeibeamten wegen Körperverletzung

Dortmund (dpa/lnw) - Gegen Polizeibeamten aus Dortmund wird nach Anzeigen von zwei Frauen wegen Körperverletzung im Amt ermittelt. Das sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Freitag. Zwei Frauen hatten unabhängig voneinander Anzeige erstattet wegen zweier Vorfälle im Januar 2021 und im Februar 2022, wie der WDR zuvor berichtet hatte. Auch gegen die beiden Frauen seien Ermittlungen gelaufen, «wegen Widerstandshandlungen und Körperverletzung zum Nachteil von Polizeibeamten», schilderte Staatsanwaltschaft Henner Kruse auf dpa-Anfrage. Gegen eine beginne am 11. Juli die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Dortmund. Gegen die andere sei am 9. Mai Anklage erhoben worden.

Von dpa