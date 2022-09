Eon-Chef rechnet bei Atom-Streckbetrieb mit Entlastung

Essen (dpa)

Deutschlands größter Energieversorger Eon rechnet damit, dass ein möglicher Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke über 2022 hinaus den Strommarkt entlasten würde. «Wenn die Preise so hoch sind und die Preiskurven so steil, dann hat schon eine relativ kleine gesicherte Leistung große Auswirkungen», sagte Eon-Chef Leonhard Birnbaum dem Nachrichtenmagazin «Spiegel». «Es hätte also wahrscheinlich schon einen signifikanten Effekt.»

