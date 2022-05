Entlaufene Kuh verursacht Sperrung von Bahngleisen bei Köln

Eine entlaufene Kuh hat bei Köln für eine Sperrung von Bahngleisen und einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Wiederkäuer sei am Montag in Pulheim entdeckt worden, teilt die Bundespolizei mit. Da das Tier sich in der Nähe von Gleisen befand, musste eine Bahnstrecke für eine halbe Stunde gesperrt werden. Polizisten gelang es den Angaben zufolge schließlich zusammen mit dem Besitzer, die Kuh zurück auf die Weide zu geleiten.

Der Kuh-Besitzer habe erklärt, dass der Strom an seinem Zaun vermutlich von Unbekannten abgestellt worden sei, so die Polizei. Zuletzt sei das häufiger vorgekommen. Tatsächlich war die Polizei bereits Anfang Februar in ähnlicher Angelegenheit ausgerückt - damals hatten sogar drei Rinder des Mannes an den Gleisen gegrast.