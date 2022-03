Enkel soll im Alkoholrausch Großvater erstochen haben

Geesthacht (dpa)

Im Alkoholrausch soll ein 18 Jahre alter Mann in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg seinen eigenen Großvater mit einem Messer erstochen haben. Zuvor sei es zwischen den beiden Männern am Mittwochmittag zu einem Streit gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Lübeck mit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der Verdächtige mehrfach auf den 70 Jahre alten Mann aus Hohnstorf an der Elbe (Niedersachsen) eingestochen haben. Der Senior konnte trotz der Hilfsversuche der Rettungskräfte nicht mehr wiederbelebt werden.

