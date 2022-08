Energiespar-Kampagne gibt Mietern in NRW einfache Tipps

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine Kampagne unter dem Titel «Stopp den Heizkosten-Hammer» soll Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-Westfalen zum Energiesparen anregen. Der Appell wird über soziale Medien, Broschüren und Plakat-Aushänge in den Hausfluren in die Öffentlichkeit getragen, wie das NRW-Bauministerium am Montag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa