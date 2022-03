Eltern von Fünfjähriger fordern Schadenersatz für Quarantäne

Düsseldorf (dpa/lnw)

Muss die Stadt Neuss einem Elternpaar für die mehrwöchige Corona-Quarantäne ihrer kleinen Tochter Schadenersatz zahlen? Das soll das Landgericht Düsseldorf an diesem Mittwoch (09.30) klären. Die Eltern der Fünfjährigen argumentieren in ihrer Klage, das Kind habe während der 28 Tage schwere seelische Schäden erlitten. Sie fordern eine Entschädigung. Die angeordnete Quarantäne sei ungerechtfertigt gewesen. Im Rahmen der Amtshaftung müsse die Stadt für jeden Tag in Quarantäne 250 Euro zahlen - also insgesamt 7000 Euro Schadenersatz (Az.: 2b O 100/21).

Von dpa