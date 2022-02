Die Ermittler vermuten, dass der Junge aus Nettetal das Ampel-Rot für Fußgänger nicht beachtet hat, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen mit einer 71-Jährigen am Steuer sei gegen den Elfjährigen geprallt, als dieser an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Er wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht.