Ein Elfjähriger hat sich am Neujahrstag beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern in Mönchengladbach schwere Verbrennungen zugezogen.

Er sei mit schweren Verletzungen an Händen, Gesicht und Oberkörper per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Rettungskräfte hatten ihn zuvor vor Ort erstversorgt.