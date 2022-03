Elfjähriger bei Roller-Raub mit Messer bedroht

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Zwei Jugendliche sollen einen Elfjährigen nach dem Besuch einer Skater-Anlage in Mönchengladbach mit einem Messer bedroht und seinen Tretroller geraubt haben. Der Elfjährige habe am späten Dienstagnachmittag mit zwei Freunden die Anlage verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei hätten sich ihnen zwei Jugendlichen angeschlossen. Einer der beiden, ein 14-Jähriger, soll etwa eine Viertelstunde später den Roller gefordert und mit einem Springmesser gedroht haben.

Von dpa