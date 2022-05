Elf Verletzte nach Randale bei Altstadtfest in Soest

Soest (dpa/lnw)

Bei Angriffen am Rande des Soester Altstadtfestes «Bördetag» sind in der Nacht zum Samstag elf Menschen verletzt worden. Drei davon kamen in ein Krankenhaus, wie es von der Polizei hieß. Die Polizei nahm sechs Verdächtige vorübergehend in Gewahrsam. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Von dpa