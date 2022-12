ELF-Finale 2023 in Duisburg: Über 10.000 Karten verkauft

Duisburg (dpa)

Schon ein halbes Jahr vor dem Kickoff in die dritte Saison hat die European League of Football (ELF) mehr als 10.000 Karten für das Finale in der Duisburger Fußball-Arena verkauft. «Wir sind absolut überwältigt, dass diese Marke so schnell durchbrochen werden konnte. In manchen Kategorien sind die Karten nahezu ausverkauft», sagte Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica am Mittwoch mit Blick auf das Endspiel am 24. September 2023.

Von dpa