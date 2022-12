Eisiger Start in den Morgen: Tagsüber kalt und teils glatt

Essen (dpa/lnw)

Mit eisigen Temperaturen hat am Montag die Woche in Nordrhein-Westfalen begonnen: Der Deutsche Wetterdienst meldete Frost mit minus eins bis minus fünf, im Bergland bis minus acht Grad. Örtlich sei es durch gefrierende Nässe oder leichten Schneefall glatt. Der WDR meldete im Berufsverkehr bis 7.59 Uhr landesweit 119 Kilometer Stau. Besonders lange mussten Autofahrer auf der A2 bei Dortmund in Richtung Oberhausen in einem Zehn-Kilometer-Stau warten.

Von dpa