Eishockey: Sieg gegen Russland im Deutschland Cup

Krefeld (dpa)

Das Eishockey-Nationalteam ist mit einem Sieg in den Deutschland Cup in Krefeld gestartet. Am Donnerstagabend bezwang die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm Russland mit 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). Beide Teams sind in Krefeld nicht in Bestbesetzung dabei, stattdessen testen die Trainer Spieler für Olympia im Februar und die WM im kommenden Mai.

