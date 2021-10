Eisenach und Münster feiern Jubiläum der Bibelübersetzung

Eisenach/Münster (dpa)

Die Städte Eisenach in Thüringen und Münster in Nordrhein-Westfalen wollen das 500. Jubiläum der Bibelübersetzung Martin Luthers in diesem und im nächsten Jahr gemeinsam feiern. Die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) unterzeichnete am Freitag gemeinsam mit ihrem Amtskollegen aus Münster, Markus Lewe (CDU), und weiteren Partnern eine Absichtserklärung. Sie beteiligen sich mit mehreren Veranstaltungen an dem Thüringen-weiten Festjahr unter dem Motto «Welt übersetzen», wie die Stadt mitteilte. Es ist als «Festival der Sprache» geplant, in das sich auch das Bibelmuseum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster einbringen will.

Von dpa