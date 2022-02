Einsatz gegen illegalen Waffenhandel bei Mann in Erkrath

Erkrath/Wuppertal (dpa/lnw)

Beamte und Spezialeinsatzkräfte des Zolls haben am Donnerstagmorgen in Erkrath (Kreis Mettmann) eine Wohnung gestürmt. Bei dem Einsatz gegen 6.00 Uhr sei ein 44 Jahre alter Mann aus Erkrath festgenommen worden, der im Verdacht stehe, im Darknet illegal mehrere Schusswaffen und Drogen gekauft zu haben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Wuppertal, die in diesem Fall federführend ist. «Gefunden wurden keine Waffen. Aber es wurden Technik und Unterlagen beschlagnahmt, die jetzt ausgewertet werden müssen», sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert der Deutschen-Presse-Agentur am Donnerstag.

Von dpa