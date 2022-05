Einsatz an Schule wegen mutmaßlicher Waffe: Festnahmen

Dinslaken (dpa)

Im Zusammenhang mit einem großen Polizeieinsatz an einer Schule in Dinslaken wegen einer mutmaßlichen Waffensichtung hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Essen. Die genaue Zahl nannte er nicht. Ein Teil der Schüler und Lehrkräfte befinde sich noch in der Schule. Es seien starke Polizeikräfte vor Ort.

Von dpa