Einfamilienhaus in Pulheim in Brand: Ein Schwerverletzter

Pulheim (dpa/lnw)

Ein Bewohner ist bei einem Feuer in seinem Haus im Pulheimer Stadtteil Stommeln schwer verletzt worden. Der Mann musste per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war demnach aus bislang ungeklärter Ursache am späten Sonntagabend in dem Gebäude ausgebrochen.

Von dpa