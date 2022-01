Eine Tote und drei Verletzte nach Zusammenstoß auf der B62

Die 61-Jährige sei Beifahrerin in einem Auto gewesen, das nach Angaben der Polizei wohl aufgrund der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammenprallte. Die Frau starb noch am Unfallort, der 48-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Kleinbusfahrer und sein Beifahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.