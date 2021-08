Eine Schwerverletzte nach Autounfall in Mettmann

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Montagnachmittag in Mettmann ist eine 58 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Autofahrerin sei auf der Düsseldorfer Straße links abgebogen und habe dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 31 Jahre alte Autofahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Beide wurden von Einsatzkräften ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden werde auf 35.000 Euro geschätzt.