Einbruch und Brand in Apotheke

Köln (dpa/lnw)

Erst Polizei, dann Feuerwehr: In eine Apotheke in Köln ist am Freitagmorgen eingebrochen worden, kurz darauf hat es in dem Gebäude gebrannt. In der Nähe habe man den mutmaßlichen Einbrecher aufgegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Zusammenhang zwischen Einbruch und Feuer werde noch geprüft. Es gab keine Verletzten.

Von dpa