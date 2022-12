Einbrecher verlieren bei der Tat ein Gebiss

Sankt Augustin (dpa/lnw)

Unbekannte sind in das Haus eines Ehepaars in Sankt Augustin bei Bonn eingebrochen und haben eindeutige Spuren hinterlassen - ein Gebiss und einen Schuhabdruck. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hebelten die Einbrecher am Donnerstag die Terrassentür des Hauses auf und durchwühlten es, als das Paar auf einem Spaziergang war. Auf der Suche nach Beute versuchten die Täter auch einen Wandtresor mit einer Spitzhacke aus dem Schuppen des Ehepaars aufzubrechen. Da dies nicht gelang, ließen die Unbekannten die Hacke in der Wand neben dem geschlossenen Tresor stecken.

Von dpa