Einbrecher nutzen offenbar Angel-Konstruktion zum Diebstahl

Einbrecher haben in Düren offenbar eine Art Riesen-Angel genutzt, um an Fässer aus einem Getränkemarkt zu kommen. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am frühen Mittwochmorgen von einem Zeugen alarmiert, der verdächtige Geräusche an dem Markt gehört hatte. An Ort und Stelle fand sie dann mehrere Getränkefässer auf einer Mauer, wie die Beamten berichteten. Zudem entdeckten die Polizisten ein Tau, an dem ein Metallhaken befestigt war. Sie gehen daher davon aus, dass die unbekannten Täter mit der Konstruktion nach den Fässern geangelt hatten. Was genau abhanden kam, war zunächst noch unklar. Die Polizei suchte weitere Zeugen.