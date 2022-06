Einbrecher kommen direkt durch die Wand

Die Täter hätten an der Rückseite des Hauses in Hückeswagen ein Loch in die Wand geschlagen, das groß genug war, um in das Gebäude hineinzuklettern, teilte die Polizei am Montag mit. Sie stahlen das Wechselgeld aus der Kasse und flüchteten. An dem Gebäude sei bei der Tat in der Nacht zum Samstag erheblicher Sachschaden entstanden.