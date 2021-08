In einer Kindertagesstätte in Hamm hat die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der 30-Jährige hebelte am Dienstagabend eine Hintertür auf und löste dabei den Alarm aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizeikräfte fanden den Mann versteckt in einem der Räume und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Demnach war der Einbrecher bereits polizeilich bekannt.