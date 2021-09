Einbrecher entschuldigt sich: Und verschwindet ohne Beute

Ein Einbrecher mit guten Manieren hat sich in Gevelsberg bei der Wohnungsinhaberin entschuldigt - und ist ohne Beute geflohen. Er habe nicht gewusst, dass jemand zu Hause sei, sagte er laut Polizei zu der verblüfften 52-Jährigen, die im Flur ihrer Wohnung plötzlich auf den Unbekannten traf. Dann sei der Mann verschwunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor hatte der Unbekannte die Wohnungstür im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Die Bewohnerin hatte den Lärm gehört und nachgeschaut. Der Einbrecher sei bei dem Vorfall am Montagmorgen wohl durch die offenstehende Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus gekommen.