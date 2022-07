Einbrecher bleibt unter Hallentor stecken

Windeck (dpa/lnw)

Bei einer missglückten Diebestour ist ein Einbrecher in Windeck an der Sieg unter einem Rolltor eingeklemmt worden und musste hilflos auf Polizei und Feuerwehr warten. Die Einsatzkräfte haben ihn dann zuerst befreit und dann festgenommen. Der 24-Jährige habe am Sonntag mit einem Komplizen in die Lagerhalle einsteigen wollen, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa