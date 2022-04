Ein Toter und zwei Männer in Lebensgefahr bei Betriebsunfall

Siegen (dpa/lnw)

Ein 27 Jahre alter Arbeiter ist bei einem Unfall in einem Stahlunternehmen in Siegen tödlich verletzt worden. Er sei am späten Sonntagabend in einer Grubenanlage zusammengebrochen und noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Vermutlich habe er giftige Gase eingeatmet. Zwei weitere Arbeiter im Alter von 33 und 47 Jahren schwebten den Angaben nach am Montag in Lebensgefahr. Sie waren in die Grube gestiegen, um zu helfen. Ein 45 Jahre alter Ersthelfer wurde leicht verletzt.

Von dpa