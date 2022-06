Ein Toter bei Wohnungsbrand in Viersen

Viersen (dpa/lnw)

Bei einem Wohnungsbrand in Viersen nördlich von Mönchengladbach ist ein Mann in der Wohnung tot gefunden worden. Er wurde laut einer Feuerwehr-Meldung in der Nacht zum Sonntag kurz nach Beginn des Rettungseinsatzes gegen 01.00 Uhr leblos in der Wohnung aufgefunden und ins Freie gebracht. Dort konnte ein Notarzt den Angaben zufolge nur noch dessen Tod feststellen. Die «Westdeutsche Zeitung» hatte zuvor berichtet.

Von dpa