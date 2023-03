Eigentümern drohen Rechnungen für Erschließungsbeiträge

Düsseldorf (dpa/lnw)

Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen müssen deutlich länger als bisher damit rechnen, an Kosten für neue Straßen und andere kommunale Infrastrukturmaßnahmen beteiligt zu werden. Das regelt ein umstrittenes Gesetz, das der Düsseldorfer Landtag am Mittwochabend mit den Stimmen der schwarz-grünen Regierungsfraktionen verabschiedet hat. Die drei Oppositionsfraktionen SPD, FDP und AfD stimmten dagegen.

Von dpa