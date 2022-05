Ehepaar überrascht Einbrecher: Täter flüchtig

Die Besitzer eines Reihenendhauses wurden bei dem Zusammentreffen am Dienstagabend jedoch nicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach seien der 62-Jährige und seine 61 Jahre alte Frau am Abend nach Hause gekommen, als sie von der Straße aus Licht im Dachgeschoss ihres Einfamilienhauses bemerkten. Der Mann sei daraufhin hinter das Haus gegangen, wo gerade der Einbrecher aus dem Fenster kletterte. Bei dem Zusammentreffen trat und stieß der Einbrecher den 62-Jährigen und anschließend auch seine hinzukommende Frau, die zu Boden fiel. Der Täter sei zu Fuß mit einem großen Rucksack geflüchtet. Die Fahndung der Polizei läuft. Was gestohlen wurde, war am Morgen zunächst nicht bekannt.