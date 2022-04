Ehepaar auf Motorrad nacheinander in Unfälle verwickelt

Beide seien am Sonntag leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau sei am späten Nachmittag rücklings von dem Fahrzeug auf den Asphalt gestürzt, als ihr Mann leicht beschleunigte. Am Abend habe ein 21-jähriger Autofahrer die Fahrspur gewechselt und den dieses Mal alleine unterwegs gewesenen Mann touchiert. Sein Motorrad wurde laut Polizei abgeschleppt.