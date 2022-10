Eder pocht auf länderübergreifende Hochwasser-Vorsorge

Sinzig (dpa)

Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) pocht angesichts der Ahr-Flutkatastrophe auf eine länderübergreifende Hochwasser-Vorsorge. «Die Ahr entspringt in Nordrhein-Westfalen, ihr Wassereinzugsgebiet reicht nach NRW hinein und sie mündet in Rheinland-Pfalz in den Rhein, der wiederum nach NRW fließt», sagte sie am Donnerstag in Sinzig nahe der Mündung. «Das ist wie ein Kreislauf.» Hochwasservorsorge müsse im größeren Maßstab gesehen werden: «Sie kann nicht an Landesgrenzen haltmachen.»

Von dpa