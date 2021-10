Eberl und Hütter fordern nach Gala Fokus auf Liga-Alltag

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Trotz des Fußball-Fests im DFB-Pokal beim 5:0 gegen den FC Bayern München denkt Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter über Rotation am Wochenende in der Bundesliga nach. «Man muss immer nachdenken», sagte Hütter am Freitag. «Es ist schon möglich, dass die Mannschaft möglicherweise anders aussieht.»

Von dpa