Eberl nach seinem Rücktritt: «Ich habe keine Kraft mehr»

«Der Club hat alles versucht, mich zu überzeugen. Er hat mir alle Türen geöffnet, alle Möglichkeiten gegeben, Zeit und Ruhe zu finden», sagte Eberl: «Aber ich muss einen Schlussstrich finden. Ich muss raus. Ich muss auf den Menschen aufpassen. Es ist die höchste Verantwortung, die ich habe, auf meine Gesundheit zu achten.» Er könne angesichts der sportlichen Krise «die Menschen verstehen, die sagen, wie kann er jetzt gehen. Aber es geht nicht um Fußball, es geht um mich».

Gleichzeitig sei er, «ein ganz gutes Beispiel dafür, was auf der Welt passiert», sagte Eberl mit Blick auf die Gerüchte, die seit dem Vorabend aufgekommen waren: «Was in 24 Stunden gemacht wird, was gesprochen wird und spekuliert wird, das ist das, was mich krank macht», sagte Eberl: «Ich beende was, was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat, weil Fußball mein Leben ist, meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und mein Spaß.»