Eberl kündigt Gespräche an: «Werden Entscheidungen fällen»

Mönchengladbach (dpa) -

Nach dem Absturz zum Ende der Hinserie hat Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl Gespräche über den Jahreswechsel angekündigt und Personalentscheidungen angedeutet. In einem vom Bundesligisten produzierten und am Dienstagabend veröffentlichten Interview nahm Eberl vor allem die Mannschaft in die Pflicht. «Wir haben auch klipp und klar den Jungs, der Mannschaft gesagt: Alles, was bei den Jungs jetzt im Kopf ist, was nicht mit Borussia oder der Rückrunde zu tun hat, möchte ich jetzt in dieser Woche geklärt wissen», berichtete Eberl über eine Ansage an das Team zum Ende der Hinserie. «Ich möchte, dass alle den Fokus auf diese Situation, auf diesen Verein, auf diese Rückrunde richten.»

