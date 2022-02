E-Roller-Fahrer mit 85 Stundenkilometer unterwegs

Iserlohn (dpa/lnw)

Mit Tempo 85 ist ein 23-jähriger Mann mit seinem E-Roller in Iserlohn (Märkischer Kreis) unterwegs gewesen. Der Mann sei am Freitagmittag genauso schnell wie eine Polizeistreife gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der E-Scooter bauartbedingt mindestens 85 Stundenkilometer schnell sei. Bundesweit beträgt laut ADAC die Höchstgeschwindigkeit für E-Roller 20 Stundenkilometer.

Von dpa