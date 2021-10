Dynamo: Mehr Kommunikation bei Fan-Anreise in Gelsenkirchen

Dresden/Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Die SG Dynamo Dresden will vor der Auswärtspartie beim FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30/Sky und Sport1) in Absprache mit der Polizei sein Kommunikationsangebot erweitern. «Ziel aller Beteiligten ist es, eine störungsfreie Anreise zu gewährleisten, so dass alle Zuschauer pünktlich vor Anpfiff im Stadion sind. Wir informieren fortlaufend über den Twitter-Kanal des Vereins zum Thema Anreise und Zugang zum Stadion», erklärte Dynamo-Pressesprecher Ronny Zimmermann am Freitag.

Von dpa