Durchsuchungsaktion nach Angriff auf Schalke-Fans

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Nach dem brutalen Angriff auf Anhänger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat die Polizei eine Razzia in mehreren NRW-Städten gestartet. Eines der durchsuchten Objekte sei das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Gelsenkirchen am Donnerstag auf Anfrage.

