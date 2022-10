Durchsuchung bei Deutscher Bank zu Cum-Ex-Aktiendeals

Frankfurt/Köln (dpa)

Durchsuchung bei der Deutschen Bank im Steuerskandal um Cum-Ex-Aktiendeals: Staatsanwälte, Polizei und Steuerfahnder haben am Dienstag in der Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt nach Beweisen für die Geschäfte zulasten der Staatskasse gesucht.

Von dpa