Düsseldorfs Narey wünscht seinem Ex-Club HSV den Aufstieg

Hamburg (dpa/lno)

Der ehemalige HSV-Profi Khaled Narey gönnt dem Hamburger Fußball-Zweitligisten den Aufstieg in die Bundesliga. «Ich würde es mir wünschen, wenn der HSV den Aufstieg schafft. Der Club hätte es im vierten Anlauf verdient», sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldakteur, der am Samstag (13.30 Uhr/Sky) mit seinem aktuellen Club Fortuna Düsseldorf die Hanseaten empfängt, dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag). Mehr als einen Punkt will Narey dem Team von HSV-Coach Tim Walter im direkten Duell aber nicht zugestehen.

Von dpa