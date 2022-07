Düsseldorfer Rheinkirmes ist eröffnet

Für die kommenden zehn Tage präsentieren rund 300 Schausteller aus dem In- und Ausland ihre Attraktionen. Es gibt in diesem Jahr etwa 20 Neuheiten, wie die Veranstalter im Vorfeld mitteilten. Die Besucher können erstmals in «Dr. Archibald», ein Virtual-Reality-Fahrgeschäft einsteigen. Der 90 Meter hohe «Bayern Tower» bietet den Fahrgästen eine Aussicht auf die Landeshauptstadt am Rhein. Am letzten Kirmes-Freitag (22.07) findet über dem Rhein ein Feuerwerk statt.

Die Rheinkirmes zählt zu den größten Volksfesten in Nordrhein-Westfalen. Normalerweise kommen bis zu vier Millionen Besucher. 2020 und 2021 war die Kirmes wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.