Düsseldorfer Oberbürgermeister positiv auf Corona getestet

Noch am Donnerstagabend hatte Keller in Den Haag bei einem Empfang in der deutschen Botschaft den britischen Prinz Harry getroffen. In Den Haag fanden die Invictus Games statt, Harry ist Begründer dieses Sportwettbewerbs. Keller war dort, weil die Wettkämpfe für im Einsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten 2023 in Düsseldorf stattfinden werden.