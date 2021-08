Düsseldorfer Kelvin Ofori vom SC Paderborn verpflichtet

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Offensivspieler Kelvin Ofori vom Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Dies gaben beide Clubs am Mittwoch bekannt. Der 20 Jahre alte Ghanaer, der vor zwei Jahren nach Düsseldorf kam und dort einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hatte, erhält in Paderborn einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2023. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt. Ofori kam bei den Rheinländern in zwei Bundesliga- und zehn Zweitligaspielen zum Einsatz.

«Wir haben intensiv den Markt sondiert, um einen dribbelstarken Offensivspieler zu verpflichten. Kelvin bringt den Vorteil mit, dass er bereits auf Zweitliga-Niveau trainiert hat und in der Offensive flexibel einsetzbar ist», sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.