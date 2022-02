Düsseldorf zu Partnerstadt Moskau: «schwere Belastung»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit Blick auf die seit 30 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen der Stadt Düsseldorf und Moskau will man weiter im Austausch mit der Bevölkerung in Russlands Hauptstadt bleiben. «Der bewaffnete Angriff auf ein Nachbarland ist aber auf jeden Fall eine schwere Belastung auch für städtepartnerschaftliche Kontakte», so Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Donnerstag.

Von dpa