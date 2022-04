Duales Studium spielt in NRW geringe Rolle

Gütersloh (dpa/lnw)

Das duale Studium spielt in Nordrhein-Westfalen einer Analyse zufolge eine untergeordnete Rolle. Unter allen Studierenden im bevölkerungsreichsten Bundesland waren im Wintersemester 2019/20 nur 15 635 Personen in einem dualen Studiengang eingeschrieben. Der Anteil unter allen Studierenden lag damit bei 2,0 Prozent in NRW. Das ergab eine Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHW) und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) im Auftrag des Bundesbildungsministeriums.

Von dpa