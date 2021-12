Drogenrazzia: Verdächtiger durch Polizeikugel verletzt

Bonn (dpa)

Bei einem Polizeieinsatz im Bonner Drogenmilieu ist am Donnerstagmorgen ein Tatverdächtiger verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers durchsuchte die Polizei mehrere Wohnobjekte in Sankt Augustin, Bonn und Koblenz. Da es Hinweise auf bewaffnete Personen gab, seien Spezialkräfte hinzugezogen worden. Nach Angaben des Sprechers wurde bei einer Durchsuchung in Bonn ein Verdächtiger durch einen Schuss aus einer Polizeikugel am Arm verletzt. Zuvor hatte der Bonner «General-Anzeiger» berichtet. Weitere Informationen sollten im Laufe des Tages folgen.

Von dpa